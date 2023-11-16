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16 ноября, 10:15

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Если веришь, сказка оживет...". Путь на эстраду Евгения Крылатова

"Тайны нашей эстрады": "Если веришь, сказка оживет...". Путь на эстраду Евгения Крылатова

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Композитор Евгений Крылатов любил работать для кино, но песни из фильмов становились и эстрадными шлягерами. Казалось, что у признанного мастера не было повода для печалей, однако все обстояло не так.

Как парень из далекой провинции искал свое место в столице? Почему удача долго обходила Крылатова стороной? И какая песня разделила жизнь композитора на "до" и "после"? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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