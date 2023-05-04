"Тайны нашей эстрады": автор песни "Огонек"

Эти песни помогали и строить, и жить, и любить, и побеждать. Это были настоящие фронтовые шлягеры, закаленные в боях. От них никто не ждал подвоха, пока однажды вокруг одного из таких шлягеров не развернулась поистине детективная история.

Как из поэтической искры возгорелся скандал вокруг "Огонька"? Что не поделили друзья-однополчане? И какой вопрос заставил Союз композиторов пойти на беспрецедентный шаг? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.