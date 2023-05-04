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Культура

"Тайны нашей эстрады": автор песни "Огонек"

"Тайны нашей эстрады": автор песни "Огонек"

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Эти песни помогали и строить, и жить, и любить, и побеждать. Это были настоящие фронтовые шлягеры, закаленные в боях. От них никто не ждал подвоха, пока однажды вокруг одного из таких шлягеров не развернулась поистине детективная история.

Как из поэтической искры возгорелся скандал вокруг "Огонька"? Что не поделили друзья-однополчане? И какой вопрос заставил Союз композиторов пойти на беспрецедентный шаг? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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