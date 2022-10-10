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"Тайны нашей эстрады": "И вся планета распахнулась для меня..."

"Тайны нашей эстрады": "И вся планета распахнулась для меня..."

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Роза Рымбаева ворвалась на советскую эстраду с пронзительной песней о любви, которая мало кого оставляла равнодушной. Розу называли соловьем из Средней Азии, девочкой, которой все давалось легко, но это было только на первый взгляд. В семнадцать лет она выиграла республиканский конкурс и тут же стала солисткой самого известного в родном Казахстане ансамбля. Вышла замуж за руководителя Таскына Окапова. Позже Роза завоевала самую престижную премию – гран-при фестиваля "Золотой Орфей".

Однако на самом деле жизнь не была такой уж доброй и счастливой. Почему жених Розы Рымбаевой отказался делать предложение согласно традициям? Как песня Раймонда Паулса, слова которой она боялась забыть, сделала ее звездой? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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