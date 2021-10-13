"Вот это любовь": Вячеслав Невинный и Нина Гуляева

Когда начинающий актер Вячеслав Невинный поступил в труппу МХТ имени Чехова, Нина Гуляева уже была там на ведущих ролях. Он влюбился в нее сразу, но долго не решался объясниться и вел себя как мальчишка: стоял за кулисами и создавал звуковое сопровождение ее игре на сцене.

Нина тоже приметила статного парня, но его ребяческим выходкам значения не придавала. Как-то после затянувшейся репетиции она вышла из театра и увидела на улице у служебного входа закоченевшего и покрытого снегом Вячеслава, который решил ее дождаться и проводить до дома. Эти вечерние прогулки стали регулярными.

Вячеслав не скрывал: он влюблен. Нина же ответить на его чувства не смела – дома ее ждал муж. Но их семейная жизнь давно расклеилась. Супруг постоянно уходил в запои. Нина металась: с одной стороны – отношения, которым уже много лет, с другой – новые сильные и яркие чувства. Об этом – в программе "Вот это любовь!".