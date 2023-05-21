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Культура

"В главной роли": Елена Цыплакова

"В главной роли": Елена Цыплакова

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Будущая звезда советского экрана, очаровательная героиня "Школьного вальса" Елена Цыплакова презирала игру в куклы, предпочитая мальчишеские компании и казаков-разбойников. Все изменила встреча с режиссером Динарой Асановой.

Какую роль в жизни Елены сыграл ее отец? Что помогло актрисе побороть смертельный недуг? Почему она решила получить второе, режиссерское, образование? И где Елена Цыплакова встретила любовь всей своей жизни? Об этом – в программе "В главной роли".

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