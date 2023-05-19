Культурное ралли и сумеречный забег: лучшие события "Ночи в музее" 2023 в Москве

С 20 по 21 мая в Москве пройдет акция "Ночь в музее". В столице подготовили более 220 событий: экскурсии, лекции, выставки и фестивали. Подборка самых интересных – в материале Москвы 24.



Пушкинский музей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

С 17:30 20 мая здесь пройдет череда экскурсий по постоянной экспозиции Главного здания, их проведут участники молодежных программ "Пушкинский.Ю". Например, в 19:20 посетители смогут совместить просмотр картин с прослушиванием музыки, чтобы понять, как "звучит" каждое полотно. Для этого гостям потребуются телефон и наушники.

Исторический музей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Здесь впервые пройдет масштабный показ музейных VR-проектов "День погружения". Через технологии виртуальной реальности гости окунутся в известные исторические сюжеты: Куликовская битва, Нюрнбергский процесс, кругосветная экспедиция Крузенштерна. Также участники акции увидят разработку нового проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов".

Исторический музей в эту ночь будет открыт до 23:00.

Музей транспорта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Музей транспорта Москвы проведет ралли "Тур культур". Более 20 экипажей ретроавтомобилей постоянных участников мероприятия Gorkyclassic отправятся в квест по экспозициям, где выполнят задания кураторов проекта.

Кроме Музея транспорта, в ралли задействованы Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Музей Москвы, Московский музей современного искусства (ММОМА), Еврейский музей и центр толерантности и музей-заповедник "Царицыно".

Отправной точкой станет павильон "Транспорт СССР" на ВДНХ, ретромашины здесь можно будет увидеть с 14:00 до 15:30. Завершится путешествие в "Царицыне", где с 00:00 до 00:30 состоится дефиле машин-участников. Более подробно об условиях участия можно прочитать на сайте проекта.

Музей Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здесь с 18:00 до 23:00 гостям расскажут "Звездные истории". Потомки маршалов и Героев Советского Союза встретятся с посетителями Музея Победы и поделятся историями и воспоминаниями о своей семье.

ГЭС-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В эту ночь в музее будет отключено основное освещение, подсвеченными останутся лишь определенные инсталляции. Таким образом, организаторы расставят акценты на ключевых точках пространства и помогут гостям выстроить маршрут.

А с 21:00 начнется световое ателье – игра с мерцанием и тенями, в которой может поучаствовать каждый. Также запланировано множество лекций и экскурсий. В эту ночь двери ГЭС-2 будут открыты до 02:00.

Музей-заповедник "Царицыно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В 19:00 здесь начнется акция "Будь на моем месте": сотрудники, которые обычно не взаимодействуют с посетителями, будут работать в залах и отвечать на вопросы гостей. Например, кто-то из руководства может стать администратором или музейным смотрителем.

В это же время начнется спецпроект "Путь ремесленника: в поисках идентичности". Будут представлены работы мастеров из разных уголков страны, которые создают одежду, украшения и предметы интерьера. Через творчество мастеров посетители смогут познакомиться с традициями и культурой регионов.

Также в "Царицыне" запланированы ночные экскурсии и музыкальные концерты. Музей в эту ночь будет работать до 00:00.

"Солнце Москвы"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

20 мая аттракцион будет работать до полуночи, при этом с 22:00 до 00:00 посетители смогут увидеть ночные панорамы города со скидкой в 20%.

Также для гостей приготовили интерактивное развлечение "Зажги свое солнце". В каждой кабине разместят люминесцентные изображения небесного светила, которые проявятся, только если посветить на них ультрафиолетовым фонариком.



"Спорт есть искусство"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

20 мая в рамках "Ночи в музее" в нескольких московских парках состоится фестиваль "Спорт есть искусство".

Например, в Музеоне у Сухого фонтана с 14:00 пройдет массовая тренировка по стретчингу. Там же в 17:00 начнется танцевальный флешмоб.

В олимпийском комплексе "Лужники" с 21:00 по 01:45 пройдет череда иммерсивных экскурсий на самокатах. Участники смогут погрузиться в историю легендарного стадиона с помощью специального аудиогида.

Одним из самых красочных событий ночи станут забеги, которые начнутся в 20:00. Они пройдут в Парке Горького, на ВДНХ, в "Сокольниках", "Коломенском" и "Фили". Участникам выдадут неоновые браслеты и другие светящиеся аксессуары.

Посещение всех мероприятий возможно по предварительной регистрации на сайте проекта.

