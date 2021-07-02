"В главной роли": Евгений Стеблов

Известность на всю страну пришла к Евгению Стеблову еще в годы учебы в театральном училище. Фильмы с его участием – "Я шагаю по Москве" и "До свидания, мальчики", стали культовыми. Жизнь молодого артиста изменилась раз и навсегда. Первые роли принесли ему не только популярность, но и настоящую дружбу.

С театром у Евгения Стеблова складывалось не так гладко, как с кинематографом. Но и здесь ему в итоге тоже повезло. Как началась дружба Евгения Стеблова и Никиты Михалкова?

Почему молодой артист предпочел театру Ленинского комсомола, в котором играли знаковые молодые артисты, театр имени Моссовета? Какие испытания принесла Евгению Стеблову любовь? И чему научили легендарные партнеры по сцене? Об этом – в программе "В главной роли".