"Тайны души": Эдуард Бояков

Эдуард Бояков умеет удивлять и шокировать. Его имя давно вошло в историю современной культурной и театральной жизни. Благодаря ему легендарная "Золотая маска" стала всероссийской национальной премией.

Основанный им театр "Практика" в середине 2000-х собирал аншлаги. На подмостках "Политеатра" режиссер не побоялся объединить науку с современным искусством. В прошлом году Эдуард Бояков объявил о создании Нового театра. Для премьеры основатель и художественный руководитель театра выбрал Николая Лескова.

16 апреля, в день Светлой Пасхи, в широкий прокат вышел фильм Эдуарда Боякова "Русский крест" по одноименной поэме Николая Мельникова. Поэма "Русский крест" рассказывает об умирающей русской деревне, одноруком спившемся инвалиде Иване Ростоке, решившем восстановить сельский храм. Его роль исполнил народный артист России Михаил Пореченков.

О жизни режиссера – в программе "Тайны души".