"Мистические тайны кино": "Бриллиантовая рука"

28 апреля 1969 года состоялась премьера новой комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Восторг, с которым зритель принял эту картину, поразил даже ее создателей.

Во всех кинотеатрах большой страны показы проходили с невероятным аншлагом. За год фильм посмотрели более 76 миллионов человек. И в истории нашего кино, пожалуй, нет больше комедии, которую бы также, буквально, полностью растащили на цитаты.

Но какие драмы и кошмары остались за кадром этой картины? Что за невероятные обстоятельства сопутствовали ее рождению? И какую роковую роль сыграл этот фильм в судьбах его создателей? Об этом – в программе "Мистические тайны кино".