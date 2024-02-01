"Звезды советского экрана": "Братья Карамазовы"

Мартовский номер журнала "Советский экран" за 1969 год. Редакция главного издания страны о кино решила отдать дань уважения режиссеру Ивану Пырьеву, поклониться ему до земли и проститься с ним навсегда.

Пырьева не стало почти год назад, но его последнюю работу многим зрителям еще только предстоит посмотреть. Трехсерийный фильм "Братья Карамазовы" вышел на экраны совсем недавно.

Из-за чего Иван Пырьев невзлюбил журнал "Советский экран"? После какого происшествия на съемках фильма "Братья Карамазовы" актеры боялись есть чеснок? Какой эксцесс случился на съемочной площадке за несколько часов до смерти режиссера? И о каком скрытом страхе Пырьева никто не знал?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".