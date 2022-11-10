"Звезды советского экрана": "Судьба резидента"

Сентябрь 1970 года. Погода в сезоне выдалась на удивление приятной, было тепло и сухо, но не только природа порадовала женщин. В свежем номере журнала "Советский экран" вышла большая статья с фотографией любимого актера всех зрительниц СССР без исключения.

Речь о Георгии Жженове и его роли во втором фильме про разведчика Тульева – "Судьба резидента". Картина вышла на экраны 10 августа, продемонстрировала хорошие кассовые сборы, после чего было можно приступить к оценке успеха, чем и занялась редакция. Впрочем, такой результат был запрограммирован, ведь этот шпионский детектив был продолжением полюбившейся истории из "Ошибки резидента".

Почему комедийный режиссер Вениамин Дорман решил снять шпионский детектив? Как уволенный за диссидентство артист "Москонцерта" Михаил Ножкин стал на экране сотрудником КГБ? Где съемочная группа раздобыла настоящий детектор лжи? Как сама судьба подготовила актрису Элеонору Шашкову к съемкам в роли жены разведчика? И что стало главной проблемой в фильме "Судьба резидента" для Эдиты Пьехи?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".