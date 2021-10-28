"Тайны кино": Лидия Смирнова

Она прославилась еще до Великой Отечественной войны и стала одной из главных красавиц сталинского кино. А последнюю свою роль сыграла в 90 лет – уже в кино новой России.

Лидия Смирнова не боялась возрастных изменений, с легкостью примеряла новые амплуа и была одинаково убедительна и в лирических, и в комедийных образах. Но самое удивительное – актриса оставалась звездой экрана на протяжении 70 лет.

Каким было детство Лидии Николаевны? Чье предложение руки и сердца она отвергла? Кто были главные мужчины в жизни артистки? И благодаря чему Лидии Смирновой удалось стать звездой нескольких эпох? Об этом – в программе "Тайны кино".