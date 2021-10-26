"Историс": Богомолов открыл интеллектуальный клуб

Константин Богомолов подался в бизнес. Режиссер открыл интеллектуальный клуб, членство в котором стоит от 300 тысяч до 2 миллионов рублей в год. Причем в некоторые абонементы включены не только культурные мероприятия, но и личные психотренинги Богомолова, а также ужины вместе с ним и Ксенией Собчак.

Почему Константин вдруг решил начать свое дело? Связано ли это с критикой того, что он зарабатывает в разы меньше жены? Сколько он получал до сегодняшнего дня, и сможет ли своим проектом реально поднять доход семьи? Об этом – в программе "Историс".

