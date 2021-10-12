"Тайны кино": "Уходя – уходи"

Фильм "Уходя – уходи" стал одним из самых смелых киноэкспериментов 1970-х годов. Неоднозначный, распадающийся сюжет, необычный герой, которого нельзя причислить ни к положительным, ни к отрицательным, и очень честно показанная провинциальная жизнь, которая еще ни разу не попадала в объективы кинокамер под таким углом.

Как режиссер Виктор Трегубович уговорил Людмилу Гурченко сыграть "настоящую кикимору"? Почему Виктор Павлов считал его своим крестным отцом в кинематографе? За что Николай Рыбников был благодарен сценаристу Виктору Мережко? И как Виктор Трегубович спасал карьеры звезд отечественного кино? Об этом – в программе "Тайны кино".