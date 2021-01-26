Япония может приравнять косплей к нарушению авторских прав

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Фото: TASS/EPA/SASCHA STEINBACH
Правительство Японии планирует внести изменения в закон об авторском праве, которые заставит косплееров платить за использование образов персонажей.
Как сообщает издание Nikkan Sports, косплей (особенно в Японии) – это крупный бизнес, а популярные косплееры зарабатывают на нем большие деньги. В этой связи использование образов популярных героев могут приравнять к нарушению авторских прав.
При этом косплей, созданный не для получения коммерческой выгоды, не будет преследоваться по закону. Тем не менее даже выкладывание фотографий косплея в социальные сети может считаться нарушением авторских прав.
Отмечается, что власти не намерены подавлять саму культуру косплея, но хотят выработать механизм, который позволит регулировать данную сферу.
Косплей (costume play) – популярное хобби, в основе которого лежит создание костюма и перевоплощение в персонажа из произведения современной поп-культуры.
Ранее стало известно, что Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил на территории России японское аниме "Тетрадь смерти" и третий эпизод "Инуяшики".
Национальный этап чемпионата мира по косплею WorldCosplaySummit
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