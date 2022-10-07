"Москва и мир": новые турникеты в метро и полет Анны Кикиной к МКС

В московском метро обновили почти половину турникетов, сообщили в департаменте транспорта. Свыше 1,5 тысячи устройств появилось на пяти линиях метро. К ноябрю оборудование будет во всем метрополитене. Новые турникеты срабатывают в два раза быстрее при оплате банковской картой или по системе Face Pay. Также можно пользоваться "Тройкой" или социальными картами.

На турникетах теперь видно статус билета и можно узнать, сколько осталось поездок. Благодаря визуальному оформлению такими турникетами смогут легко пользоваться слабовидящие пассажиры.

Росавиация до 16 октября продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра страны. Первый запрет ввели в феврале. Самолеты по-прежнему не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, а также Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Сочи. Правительство выделило более трех миллиардов рублей компенсации закрытым аэропортам.

Также ожидается, что отечественный туризм существенно поддержит программа путешествий по России с двадцатипроцентным кешбэком. В Ростуризме сообщили, что за осенний этап акции путевки приобрели свыше полумиллиона граждан. На это они потратили более пяти миллиардов рублей.

Экипаж корабля Crew Dragon благополучно добрался до орбиты. Стыковка с МКС прошла точно по графику и в штатном режиме. В составе экипажа – американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, японский специалист Коити Ваката и россиянка Анна Кикина. Их космическая командировка продлится 145 дней. На борту станции экипаж встречали семеро коллег из "Роскосмоса", NASA и Европейского космического агентства.

Особые поздравления принимала Анна Кикина, так как это ее первая командировка в космос. Также она стала первой россиянкой, прилетевшей на МКС на корабле американской компании SpaceX. Это стало возможно после подписания соглашения о перекрестных полетах. "Роскосмос" и NASA договорились о совместных рейсах на МКС летом 2022 года. Вторым космонавтом, который окажется на борту Crew Dragon, станет Андрей Федяев. Это произойдет весной 2023 года.