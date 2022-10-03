"Москва и мир": сервис "По пути" и беспорядки в Индонезии

До конца 2022 года сервис "По пути" запустят в инновационном центре "Сколково" на постоянной основе, сообщили в Мосгортрансе. До этого он целый год работал в ТиНАО в тестовом режиме. "По пути" – это первый в России сервис перевозок по требованию, который позволяет горожанам заказывать автобус именно на ту остановку, которая им нужна. Остановку можно выбрать в приложении "Московский транспорт".

За год в ТиНАО с помощью сервиса "По пути" перевезли более полумиллиона пассажиров. 50 автобусов работают в населенных пунктах Сосенское, Воскресенское, Филимонковское, Десеновское и Рязановское. Жители могут вызвать автобус и добраться до станций метро и МЦД, а в скором времени появятся маршруты до МФЦ, школ и поликлиник. Ждать приходится не более 13 минут. Сервис "По пути" охватывает 270 остановок, стоимость проезда – 51 рубль.

В столичном регионе до 4 октября будет действует оранжевый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре. В Москве – сильный ветер, порывы достигают 17 метров в секунду, температура воздуха не поднимется выше 14 градусов. В ночь на 3 октября в городе выпало более трети месячной нормы осадков, а в некоторых регионах – почти половина.

На улицах города дежурят 300 бригад и почти столько же единиц техники Мосводостока. При необходимости они предотвращают скопление воды. При этом с четверга, 6 октября, в столице пообещали сухую и солнечную погоду. Ненадолго наступит золотая осень, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ранее синоптики предупредили россиян о частых осенних ураганах – это связано с изменениями климата.

В Индонезии проведут расследование беспорядков на стадионе в Маланге. Власти страны пообещали, что виновные будут найдены и наказаны. Специально для этого создадут независимую экспертную группу. Давка на стадионе произошла 1 октября после матча между командами "Арема" и "Персебая". Болельщики проигравшего клуба выбежали на поле.

После того, как полицейские применили слезоточивый газ, на стадионе начались паника. Сотни людей бросились к выходам. В давке погибли 125 человек, в том числе около 30 детей, более 300 пострадали. Глава FIFA Джанни Инфантино назвал произошедшее в Индонезии трагедией, которая находится за гранью понимания. Теперь страну могут лишить права проведения крупных футбольных соревнований, в том числе Чемпионат Мира среди молодежных команд. Проведение местного Первенства уже приостановлено. Все игры отменены до окончания расследования.