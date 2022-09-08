"Москва и мир": новая трасса М12 Москва – Казань – Екатеринбург и зной в Калифорнии

В Вешняках заканчивают благоустройство квартала в 32 гектара. Он располагается в границах Косинской и Вешняковской улиц. Теперь там есть несколько спортивных зон для любителей воркаута, футбола, настольного тенниса и других видов спорта. Специалисты сделали дорожки, разбили газоны, установили скамейки и энергосберегающие светильники. Также привели в порядок территории двух школ и трех детских садов.



Кроме того, в районе Вешняки завершили экологическую реабилитацию Локасинского пруда в парке "Кусково". Специалисты очистили водоем от ила, скоро там высадят лесной камыш и другие растения. В "Кусково" приводят в порядок семь прудов.

В Подмосковье открылся первый участок федеральной трассы М12 Москва – Казань – Екатеринбург. Теперь от ЦКАД до пересечения с Московским большим кольцом в районе Орехово-Зуево появилось движение по трем полосам в каждую сторону. Автомобилистам удастся избежать перегруженной трассы М7, заторов рядом с Ногинском и выиграть по времени примерно полчаса. Участок будет постоянно патрулировать экипаж аварийных комиссаров. Максимальный разрешенный скоростной режим на трассе – 110 километров в час.

На протяжении всей трассы М12 установят почти 20 рамок системы "Свободный поток" для бесконтактной оплаты проезда. Благодаря транспондерам, на которые можно заранее перевести деньги, автомобилисты не будут останавливаться перед шлагбаумами. Также появится функция постоплаты.

В Калифорнии пообещали, что 8 сентября станет самым жарким днем месяца – это при том, что такого знойного сезона в штате не было за всю историю метеонаблюдений. Днем воздух прогревается до 40 градусов, а в Долине смерти столбики термометров и вовсе достигли отметки в 50 градусов.

Такая ситуация длится уже почти месяц. Но в последние дни она ухудшается, и температурные показатели, по прогнозам синоптиков, продолжат расти до конца недели. В штате горят леса. Только крупных пожаров – более 10. Огонь вплотную подошел к населенным пунктам. Уничтожены десятки жилых домов.

Еще одно следствие природной аномалии – возросший спрос на электроэнергию. Накануне в Калифорнии он побил все рекорды. Власти предупредили о возможных перебоях с электричеством из-за сильной нагрузки на подстанции. А оператор энергосистемы штата прямо заявил, что регион ждут веерные отключения.

Предотвратить казалось бы неизбежное помогло всего одно СМС, которое калифорнийцам отправил региональный штаб по чрезвычайным ситуациям. Оно содержало просьбу войти в положение и сократить потребление электроэнергии. Реакция большинства жителей штата помогла избежать катастрофы.