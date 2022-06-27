"Москва и мир": жара в столице и вспышка оспы обезьян в Перу

Дни Средиземноморья. Примерно такие климатические условия обещают метеорологи в Москве на всей этой неделе. Уже 27 июня воздух прогрелся выше 30 градусов. Из-за жары третий день подряд в городе действует оранжевый уровень опасности. Время пребывания на улице днем следует сократить. Также жителям столицы советуют не забывать про защитные средства от солнца, а для прогулок выбирать свободную одежду из светлых тканей. Спастись от зноя и утолить жажду можно в комнатах прохлады. В столице таких – более 160. Открываются они в 09:00 и работают до вечера.

На фоне жары больше работы стало у столичных коммунальщиков. Например, в городе чаще поливают дороги – из-за воздействия прямых солнечных людей и сильной жары асфальт может подвергнуться пластической деформации. Также проводят аэрацию воздуха. А в период с 21:00 до 06:00 в столице несколько раз поливают деревья, кусты и цветники.

В июле в России вступят в силу законы, которые снижают бюрократическую нагрузку на граждан. О переменах рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так, по его словам, сократится срок оформления паспорта. Теперь он не должен превышать пять дней с момента приема документов. Также упростят регистрацию по месту жительства, а для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС. Достаточно будет документа, удостоверяющего личность.

Кроме того, в некоторых регионах запустят специальный налоговый режим для малого бизнеса. Будет меньше отчетности, а участников программы освободят от выплаты страховых взносов. Еще одно нововведение коснется должников. При списании денег на их счету должна оставаться сумма, равная прожиточному минимуму. Также с 1 июля в России будет увеличена зарплата сотрудников организаций, в которых суммы назначаются в соответствии с уровнем МРОТ. Он был повышен на 10% – до 15 279 рублей в месяц.

Вспышка оспы обезьян на сегодня не является чрезвычайной ситуацией с международными последствиями. К такому выводу пришел комитет ВОЗ, исследующий это заболевание. При этом эксперты считают, что нынешняя вспышка имеет чрезвычайную природу, а потому требует интенсивных усилий по реагированию на нее. Тем временем первый случай оспы обезьян выявлен в Перу. Заболевание диагностировано у иностранца в Лиме. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное, он находится на изоляции.

Ранее о первых двух случаях заболевания оспой обезьян сообщили в Болгарии. Вирус официально подтвержден у мужчин. Они были госпитализированы. Пациенты рассказали, что в течение двух последних недель посещали другие страны – Великобританию и Испанию. А во Франции вирус подтвердился у ребенка. Сейчас оспа обезьян зарегистрирована почти в 60 странах причем и там, где раньше этого вируса никогда не было. Общее число заболевших – более 3,5 тысячи.