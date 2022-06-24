"Москва и мир": вечер выпускных и пожар в Турции

Завтра в центре столицы будет ограничено движение. Это связано со школьными вечерами, в том числе, с общегородским балом "Выпускник". Уже с 7:00 нельзя будет проехать на нескольких участках Ильинки. С 16:00 до утра воскресенья ограничат съезд с Крымского вала в сторону Ленинского проспекта. А уже сегодня около полуночи станут недоступны улицы Москворецкая и Варварка, а также Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост и три соседних набережных. Общегородской выпускной в Москве могут посетить около 35 тысяч человек. Традиционный вечер пройдет в Парке Горького. Для 11-классников подготовили большую развлекательную программу. По традиции гости будут заходить в парк по красной ковровой дорожке. Их встретят аниматоры, также будет работать фотозона. На Пушкинской набережной и у главного фонтана состоятся концерты – выступят популярные артисты и диджеи. Также организуют более 20 интерактивных зон. В полночь в честь выпускников запустят салют, а завершится праздник дискотекой.

В Санкт-Петербург из Москвы начал курсировать новый "Сапсан". Обновленный поезд стал еще более комфортным. В вагоне первого класса появились двухместное купе "Премиум" с диванами. А в вагонах эконом- и базового классов установили кресла с функцией поддержки спины, возле каждого места – розетки и разъемы для зарядки смартфонов. В вагонах также теперь есть кулеры с питьевой водой. Кстати, сейчас обслуживанием "Сапсанов" занимается отечественная структура, созданная РЖД – западная компания, которая ранее была партнером, ушла из России. Сейчас к запуску готовятся еще три новых состава. И до конца года в парке "Сапсанов" станет 20 поездов.

Подозрения турецких властей подтвердились – причина лесных пожаров вблизи курортного Мармариса – поджог. Злоумышленника удалось вычислить и задержать. Мужчина уже признался в содеянном. Он сказал, что разозлился и сжег лес из-за давнего коммерческого спора в этом регионе. Крупный лесной пожар в Мармарисе вспыхнул в начале недели. Из-за сильных порывов ветра пламя мгновенно распространилось на десятки километров. Из зоны бедствия эвакуированы сотни человек. Лес горит в труднодоступной местности, поэтому борьбу со стихией ведут при помощи авиации. Работу спасателей, а их более 2,5 тысяч, затрудняет сильный ветер. Он разносит пламя с молниеносной скоростью. При этом синоптики прогнозируют, что ветер продолжит усиливаться, так же как и жара. Масштаб бедствия оценил лично Реджеп Тайип Эрдоган. Президент осмотрел район с борта вертолета. Он сообщил, что тушение пожара продолжалось всю минувшую ночь, но ситуацию под контроль взять так и не удалось. При этом власти уверяют, что опасности курортным зонам региона пока нет.