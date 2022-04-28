"Москва и мир": благоустройство ЦАО и коронавирус в Бразилии

Несколько проектов по благоустройству реализуют до конца года в Центральном округе столицы. Все они включены в программу "Мой район". Два касаются Таганского района, один – Пресненского. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

В частности, в порядок приведут квартал между улицами Новорогожской, Нижегородской и Рогожским Валом. На площади 24 гектара обновят детские и спортивные площадки, дорожки и тропинки. Во дворах организуют новые места отдыха. Кроме того, там появятся десятки новых фонарей и около семи сотен деревьев и кустарников.

Пройдут аналогичные работы и на территории Центра содействия семейному воспитанию "Спутник". Он расположен на улице Мельникова. В Пресненском районе рядом с Научно-практическим центром детской психоневрологии построят площадку для лечебной физкультуры и организуют прогулочную зону. Помимо этого, до конца года в Центральном округе благоустроят 39 школьных территорий.

В Бразилии выявили новую разновидность "Омикрон"-штамма. Об этом сообщает местная пресса. Очередную мутацию обнаружили у трехлетнего ребенка в Сан-Паулу 16 февраля. Однако ученые не обнародовали эту информацию. По их словам, пока нет оснований говорить о появлении новой полноценной рекомбинации "Омикрона". Для этого мутация должна быть подтверждена минимум в пяти образцах.

Между тем власти китайской столицы продолжают ужесточать ограничительные меры. Школьники в отдельных районах переходят на удаленную форму обучения. Исключение сделали для учащихся выпускных классов, так как им надо готовиться к итоговым экзаменам. За минувший день в мегаполисе выявили 50 больных коронавирусом, почти треть из них – дети. Ранее жителей Пекина обязали сделать тестирование на коронавирус. В некоторых частях города, где обнаружили случаи COVID-19, ввели локдаун.

Правительство РФ поддержит каршеринговые компании и службы такси, которые столкнулись с ростом лизинговых цен. Об этом на заседании кабмина сообщил Михаил Мишустин. Премьер отметил, что такие организации работают непосредственно с людьми, поэтому важно оказать им возможную помощь.

Кроме того, почти 20 миллиардов рублей кабмин выделит для системообразующих предприятий в сфере транспорта и ЖКХ. Первые получат займы по льготной ставке. Она не будет превышать 11% годовых. Максимальный размер займа составит 10 миллиардов рублей. На тех же условиях поддержка будет оказана и предприятиям ЖКХ, но сумма меньше – 5 миллиардов рублей.

