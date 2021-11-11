"Москва и мир": дезинфекция в столичном транспорте и ситуация с COVID-19 в Германии

Ежедневно в Москве дезинфицируют 15,5 тысячи вагонов пригородных поездов, трамваев, автобусов и электробусов. Раз в два часа спецсредствами также обрабатывают все поверхности – это поручни лестниц и эскалаторов, ручки дверей и кассовые блоки. Процесс обеззараживания составов в электродепо "Солнцево" проинспектировал Сергей Собянин и члены столичного правительства.

Более половины всех вагонов в подземке снабжены встроенной системой кварцевания воздуха, благодаря ей уничтожается 100 процентов вирусов и бактерий. Кроме того, в метро установлено около трех тысяч бесплатных санитайзеров. Ежедневно ими пользуются около миллиона пассажиров.

В Германии антирекорд по числу заболевших коронавирусом – более 50 тысяч человек за сутки. Такого в стране не было с начала пандемии. Жертвами ковида за прошлый день стали 235 жителей. Самая сложная ситуация в районе Саксонская Швейцария. Больницы там заполнены на 100 процентов. Красный уровень эпидемиологической опасности объявлен и в других немецких регионах.

В четверг, 11 ноября, парламент страны будет обсуждать план по выходу из эпидемиологического кризиса. Ранее Ангела Меркель заявила, что для невакцинированных в стране введут жесткие ограничения. Одна из предлагаемых мер – ежедневное обязательное тестирование на рабочих местах для тех, кто не прививался и не болел.

Рост заболеваемости коронавирусом происходит также в Скандинавии. В Норвегии болезнь за сутки подтвердилась более чем у двух тысяч жителей. В Дании диагнозов на тысячу больше. Власти этих стран тоже не исключают введения ограничений. В частности, в Копенгагене обсуждают возвращение ковид-паспортов в ближайшее время.

В России QR-коды могут стать обязательными для входа в транспорт, кафе и магазины. Об этом заявили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Там отметили, что сейчас идет подготовка соответствующего законопроекта.

А в Кремле сообщили, что в том или ином виде QR-коды сохранятся до конца пандемии. Сейчас система электронных сертификатов введена в 77 из 85 регионов страны.

В Хабаровском крае с 1 декабря коды станут обязательными для посещения железнодорожных вокзалов и аэропортов. Сейчас они необходимы для входа в междугородние автобусы. В дальнейшем эта мера может распространится на продуктовые супермаркеты, которые расположены в крупных краевых торговых центрах края.

В РФ также расширяется обязательная вакцинация для пожилых. Такая мера будет действовать в Краснодарском крае. Кубань вслед за Санкт-Петербургом делает обязательными прививки от коронавируса для людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.