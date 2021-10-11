"Москва и мир": благоустройство детской больницы и новый канцлер Австрии

Двор с качелями и зону для прогулок обустроили у детской больницы имени Сперанского. Там сделали спортивную площадку, места отдыха для персонала, высадили деревья, разбили цветники. Как изменилась территория после комплексного благоустройства, оценил Сергей Собянин. Мэр пообщалось пообщался с врачами и пациентами.

"Мы решили в больницах внешнюю среду менять постепенно и больницу за больницей превращаем территории в хорошего уровня, общественные места, где можно выйти и больным, и детишкам покачаться на качелях и прогуляться. И местным жителям среда доступна для того, чтобы они могли здесь гулять, потому что это по сути дела парковая среда. Рядом еще благоустроена природная территория, поэтому получился такой кластер, как сейчас модно говорить – "исцеляющая среда", – сказал мэр.

Территория получилась не только красивой, но и безопасной. Там установили новое освещение и почти полсотни камер видеонаблюдения. Также позаботились о доступной среде для маломобильных москвичей. У главного входа в больницу сделали круговое движение для транспорта. А для машин скорой помощи организовали 9 парковочных мест.

За последние сутки в России подтвердились почти 29,5 тысячи новых случаев коронавируса. Это максимум с начала года. Также за последнее время несколько раз обновлялся антирекорд смертности. Это происходит из-за низкого уровня вакцинации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметит, что власти используют любую возможность обратиться к гражданам с призывом прививаться. И для вакцинации созданы все условия. Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин давно взял ситуацию с коронавирусом в свои руки.

Президент и правительство занимаются темой ковида ежедневно. На фоне роста цифр некоторые вирусологи заявляют о необходимости вводить штрафы за отказ от прививок. По их мнению, это позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения. Однако в Кремле уже заявили, это "нереальная" для России инициатива. Она противоречит "социальному характеру" нашего государства.

Тем временем, 30% регионов уже ввели или анонсировали систему QR-кодов. Это значит, что посещать разные общественные места смогут только привитые или официально переболевшие россияне.

Александер Шалленберг принял присягу и стал новый канцлером Австрии. Церемонию провел президент. Она прошла в Вене во дворце Хофбург. До этого Шалленберг занимал пост министра иностранных дел. Внешнеполитическим ведомством он руководил с 2019 года. Политик представляет Австрийскую народную партию.

Предыдущий канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке в субботу. Поводом стало прокурорское расследование. Курца обвиняют во взяточничестве и должностных преступлениях. Так, следствие располагает фактами, что экс-канцлер был причастен к подкупу СМИ. За деньги газеты публиковали опросы с положительными откликами о правящей партии. Курц обвинения категорически отвергает.

Не смотря на отставку, эксперты уверены, что политик еще о себе заявит. Во-первых, ему всего 35 лет, во-вторых, его рейтинг достаточно высокий. В-третьих, Курц после отставки продолжит быть депутатом парламента, а это гарантирует ему неприкосновенность.