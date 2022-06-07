"Это наш город": более 60 тыс человек прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва"

Более 60 тысяч человек обследовались в павильонах "Здоровая Москва" почти за месяц их работы. Примерно 50 тысяч пациентов направили на дополнительные процедуры. 90% из них прошли их в тот же день в павильоне. Остальные были направлены в городские медучреждения.

Павильоны "Здоровая Москва" работают в городских парках и других зонах отдыха. Всего открыты 46 точек.