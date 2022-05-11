"Это наш город": павильоны "Здоровая Москва" откроются в столичных парках 11 мая

В столичных парках 11 мая открываются павильоны "Здоровая Москва". В этот раз они будут ориентированы в первую очередь на людей с постковидным синдромом. Как отметили в Депздраве, сейчас настал тот момент, когда горожанам стоит оценить свое здоровье после перенесенного коронавируса.

Всего в городе откроют 46 павильонов. Они будут расположены в наиболее удобных для прогулок местах парков. График работы – с 08:00 до 20:00.