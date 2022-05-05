Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал готовиться к появлению более опасного варианта коронавируса.

По его словам, пандемия может породить такую разновидность вируса, которая будет более смертельной. Бизнесмен призвал создать группу ученых, которая возьмет на себя решение этих вопросов на международном уровне.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.