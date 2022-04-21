"Это наш город": Собянин рассказал о планах по благоустройству северо-запада Москвы

В этом году масштабные работы по благоустройству пройдут в северо-западном округе столицы. О некоторых проектах рассказал Сергей Собянин.

В Южном Тушине приведут в порядок парк "Дубовая роща "Маяк". Там восстановят травяной покров, высадят более 500 деревьев и кустарников.

Еще один знаковый объект благоустройства – бульвар Яна Райниса. Возле станции метро "Сходненская" обустроят удобные зоны ожидания и отдыха.