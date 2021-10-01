"Это наш город": весной в столице распустятся почти 14 миллионов тюльпанов

Весной в столице распустятся почти 14 миллионов тюльпанов. В настоящее время в городе высаживают луковицы. Работы завершат в октябре.

Тюльпаны традиционно зацветут к майским праздникам и украсят улицы, площади, скверы, парки и городские общественные пространства.

В планах также провести озеленение на острове Балчуг. Деревья и кустарники высадят на благоустроенных набережных, Садовнической улице и Репинском сквере.