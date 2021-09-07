"Это наш город": открылось движение по участку СВХ между Открытым и Ярославским шоссе

Открылся еще один участок Северо-Восточной хорды. Это отрезок между Открытым и Ярославским шоссе с транспортной развязкой на проспекте Мира.

Протяженность участка составляет почти 12,5 километра – это шесть эстакад, Богородский путепровод через МЦК, а также подземный пешеходный переход около станции "Белокаменная" центрального кольца.

С запуском участка снизится нагрузка на Ярославское шоссе, северо-восточный участок МКАД и улицу Енисейская. Это улучшит транспортное обслуживание свыше 350 тысяч жителей близлежащих районов.