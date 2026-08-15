"Московский детектив": король домушников

В 1968 году на территории столичного проспекта Калинина фиксировалась серия квартирных краж, которая поставила оперативников в тупик. Злоумышленник представлялся сотрудником ОБХСС или контрразведки "Смерш" и запугивал потерпевших до беспамятства.

Кто из близких родственниц "железного Феликса" стал не только музой, но и соучастницей преступника? И что за оплошность выдала злоумышленника? Об этом – в программе "Московский детектив".

