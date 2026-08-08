Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 21:25

Происшествия

"Московский детектив": приговоренный

"Московский детектив": приговоренный

Новости мира: в Германии активисты требуют отставки правительства Мерца

Частный самолет совершил аварийную посадку прямо на улице в Калифорнии

Новости регионов: численность медуз резко выросла в Анапе

"Московский патруль": столичные следователи раскрыли убийство 25-летней давности

"Московский патруль": ребенок выпал из окна на третьем этаже и выжил

"Московский патруль": в столице задержан менеджер сети нелегальных криптообменников

74-летний москвич выехал на встречную полосу на МКАД

Устроивший заезд в ТиНАО водитель арестован на 15 суток

Мусор загорелся на Челюскинской улице Москвы

Осенью 1958 года из анонимного письма, пришедшего в МУР, стало известно, что один из главных актеров фильма "Два бойца" на воровской сходке приговорен к смерти. Сыщикам предстояло оценить реальность этой угрозы.

Кому – Марку Бернесу или Борису Андрееву – вынесен смертный приговор и за что? Какое отношение к сходке воров в законе имела Лидия Русланова? И кто должен был привести приговор в исполнение?

Об этом – в программе "Московский детектив".

Читайте также
Программа: Московский детектив
происшествиявидео

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика