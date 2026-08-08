"Московский детектив": приговоренный

Осенью 1958 года из анонимного письма, пришедшего в МУР, стало известно, что один из главных актеров фильма "Два бойца" на воровской сходке приговорен к смерти. Сыщикам предстояло оценить реальность этой угрозы.

Кому – Марку Бернесу или Борису Андрееву – вынесен смертный приговор и за что? Какое отношение к сходке воров в законе имела Лидия Русланова? И кто должен был привести приговор в исполнение?

Об этом – в программе "Московский детектив".

