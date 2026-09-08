"Время московское": 1981 год

1981-й стал годом, когда грандиозный триумф Олимпиады-80 остался позади. Казалось, что еще вчера Москва была центром мира, а сейчас она возвращается в привычный сонный штиль эпохи глубокого застоя. Однако москвичи не унывали.

Что связывало дочь генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Галину и мафию? Из-за чего москвичи массово опоздали на работу 1 апреля? Почему артисте Рафаэлле Карра разрешили танцы на Красной площади? Что помогло режиссеру Марку Захарову отстоять "Юнону и Авось"?

Чем жила столица в 1981 году? Об этом – в программе "Время московское".