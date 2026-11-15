15 ноября, 00:15Транспорт
"Новости дня": в Москве с 18 января подешевеет парковка на ряде улиц
С 18 января на некоторых столичных улицах снизят стоимость парковки. Об этом сообщили в Дептрансе.
Тарифы скорректируют в Головинском районе, Западном Дегунине, Савеловском, Ховрине и Дмитровском. Сейчас стоянки там заполнены менее чем наполовину, и в ведомстве рассчитывают, что снижение цены повысит спрос на свободные места. Пониженный тариф проиндексируют до 50 рублей в час.
Подробнее – в программе "Новости дня".