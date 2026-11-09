"Новости дня": более 60 километров дорог построили в Москве с января

В Москве с начала года построили более 60 километров дорог. Один из крупных проектов реализовали в районе Москворечье-Сабурово. Там открыли эстакаду-съезд с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе.

На юге города соединили Каширское шоссе с Елецкой улицей, а на Коммунарском шоссе запустили движение по участку с путепроводом над улицей Александры Монаховой. Кроме того, открыли часть Южной рокады, которая связала Каспийскую улицу с 1-м Котляковским переулком.

Об этом – в программе "Новости дня".

