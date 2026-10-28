28 октября, 14:55Транспорт
"Новости дня": москвичей предупредили о загруженности дорог до 9 баллов 28 октября
Загруженность дорог в Москве 28 октября может достигать 9 баллов из-за ограничений движения, предупредили в Дептрансе.
Автомобилистам рекомендуют заранее проверять маршруты и по возможности пользоваться метро. Оно, а также МЦК и МЦД работают по обычному расписанию.
Ограничения в Москве продлятся до 29 октября, когда завершится саммит "Россия – Африка". Об этом – в программе "Новости дня".