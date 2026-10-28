Эксперты назвали популярные схемы обмана при покупке авто

Эксперты назвали две распространенные схемы обмана при покупке автомобилей. В первом случае мошенники размещают объявления с ценой значительно ниже рыночной. Покупатель переводит задаток или полную стоимость машины, после чего продавец перестает выходить на связь.

Вторая схема связана с покупкой автомобиля из-за границы. Сначала у клиента берут предоплату за поиск машины, перегон и таможенное оформление, затем присылают договор и просят перевести деньги на карту сотрудника. После этого появляются новые требования доплатить якобы из-за проблем на границе. При этом договор и приходный ордер могут оказаться поддельными.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.