"Новости дня": москвичей предупредили об ограничениях движения в ЦАО 28 октября

28 октября в центре Москвы введут ограничения движения из-за саммита "Россия – Африка". С 10:00 перекроют ряд улиц, набережных, мостов и проездов, а с 16:00 – улицы Волхонку, Ленивку, участок Пречистинской набережной и Соймоновский проезд.

Ограничения будут действовать по 29 октября включительно. Кроме того, в центре Москвы в пределах ТТК возможны ограничения мобильного интернета. В Минцифры РФ пояснили, что это связано с обеспечением безопасности.

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