Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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24 октября, 02:50

Спорт

"Новости дня": тренажерный зал под открытым небом открылся в Академическом районе

"Новости дня": тренажерный зал под открытым небом открылся в Академическом районе

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Новая спортивная зона появилась на Большой Черемушкинской улице в Академическом районе. Здесь установили силовые тренажеры с регулировкой веса, скамейки для отдыха, площадки для воркаута и столы для пинг-понга.

Теперь нет необходимости ходить в тренажерный зал – все необходимое для занятий находится прямо возле дома. Двор заметно преобразился: появились скамейки, зоны для малышей и спортивные снаряды для всех возрастов.

Об этом – в программе "Новости дня".

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