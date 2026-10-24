"Новости дня": тренажерный зал под открытым небом открылся в Академическом районе

Новая спортивная зона появилась на Большой Черемушкинской улице в Академическом районе. Здесь установили силовые тренажеры с регулировкой веса, скамейки для отдыха, площадки для воркаута и столы для пинг-понга.

Теперь нет необходимости ходить в тренажерный зал – все необходимое для занятий находится прямо возле дома. Двор заметно преобразился: появились скамейки, зоны для малышей и спортивные снаряды для всех возрастов.

Об этом – в программе "Новости дня".