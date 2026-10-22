22 октября, 16:55Общество
"Новости дня": Москва выделит 190 млрд рублей на выпуск лекарств и медизделий
Около 190 миллиардов рублей предусмотрено в бюджете Москвы на ближайшие три года для обеспечения жителей современными лекарствами и медицинскими изделиями.
Столичные компании продолжат наращивать выпуск препаратов для лечения сахарного диабета, бронхиальной астмы, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. В том числе планируется производить больше лекарств, которые ранее не выпускали в России.
Кроме того, в Москве намерены увеличить выпуск бионических протезов, ультразвуковых систем, рентгеновского и другого медицинского оборудования для столичных и региональных больниц и поликлиник.
Об этом – в программе "Новости дня".