"Новости дня": новостройку по реновации построят в Южном Тушине

В Южном Тушине на Лодочной улице построят новостройку по программе реновации на 165 квартир. Проект здания уже согласован. Жилье оборудуют балконами, а в квартирах выполнят готовую отделку и установят необходимую сантехнику.

На первом этаже предусмотрят магазины, кафе и помещения для сервисов. Во дворе обустроят детские и спортивные площадки, а для хранения колясок и велосипедов выделят отдельные помещения.

Подробнее – в программе "Новости дня".