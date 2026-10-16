"Новости дня": клинике доктора Рошаля исполнилось 130 лет

Клинике доктора Рошаля исполнилось 130 лет. За это время она прошла путь от небольшой лечебницы до Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии.

Помощь здесь оказывают по 36 профилям. Среди них – единственное в России отделение детской сочетанной травмы, где лечат пациентов с повреждениями нескольких областей тела одновременно. Также работают отделения урологии, ран и раневых инфекций, нейрохирургии и реабилитации. Систему раннего восстановления пациентов специалисты применяют уже более 10 лет.

Об этом – в программе "Новости дня".