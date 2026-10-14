"Новости дня": сезон гриппа и ОРВИ в Москве может продлиться до апреля 2027 года

Сезон гриппа и ОРВИ в Москве может продлиться до апреля 2027 года. Пик заболеваемости ожидается в новогодние праздники, сообщили в Роспотребнадзоре.

Сейчас в столице распространяются свиной грипп, парагрипп и риновирусы, также фиксируются случаи пневмонии. Симптомы заболеваний могут быть похожи: резкое повышение температуры, ломота в мышцах и суставах, озноб, кашель и дискомфорт в глазах. При недомогании важно обратиться к врачу.

Об этом – в программе "Новости дня".