14 октября, 08:05Общество
"Новости дня": сезон гриппа и ОРВИ в Москве может продлиться до апреля 2027 года
Сезон гриппа и ОРВИ в Москве может продлиться до апреля 2027 года. Пик заболеваемости ожидается в новогодние праздники, сообщили в Роспотребнадзоре.
Сейчас в столице распространяются свиной грипп, парагрипп и риновирусы, также фиксируются случаи пневмонии. Симптомы заболеваний могут быть похожи: резкое повышение температуры, ломота в мышцах и суставах, озноб, кашель и дискомфорт в глазах. При недомогании важно обратиться к врачу.
Об этом – в программе "Новости дня".