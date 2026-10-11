"Новости дня": российские ученые разрабатывают новые методы лечения тромбозов

В России создают новые технологии для диагностики и лечения тромбозов, сообщили в Минздраве РФ. Отечественные ученые разрабатывают экспресс-тесты для оценки свертываемости крови в реальном времени, компактные приборы для контроля терапии и препараты, способные точечно растворять тромбы.

С начала года разработки тестируют в лабораториях. После сертификации Росздравнадзора новые методики планируют применять в клиниках по всей стране.

Об этом – в программе "Новости дня".