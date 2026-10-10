"Новости дня": перехватывающие парковки стали популярнее среди москвичей

Перехватывающие парковки в Москве становятся все популярнее. Водители выбирают их, чтобы сэкономить время и деньги. За стоянку не придется платить, если поставить машину в промежутке с 06:00 до 02:00 и совершить не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД. Сесть надо на ближайшую от парковки станцию.

По всей столице работают уже 125 таких парковок. Выбрать подходящую можно в приложении "Парковки России", либо на сайте "Московский паркинг". Там же в реальном времени отображается количество свободных мест.

Подробнее – в программе "Новости дня".

