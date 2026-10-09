"Новости дня": на портале "Госуслуги" появятся специальные кнопки защиты

На портале "Госуслуги" появятся специальные кнопки защиты – красная и зеленая. Нажатие красного значка автоматически отправит экстренный сигнал в банки, полицию и сотовым операторам. Получив уведомление, специалисты смогут быстро заморозить финансовую операцию или ограничить звонки с опасного номера.

Зеленая кнопка станет обратным инструментом, она поможет быстро снять все блокировки, если тревога оказалась ложной. Новый сервис станет частью мер по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством.

Подробнее – в программе "Новости дня".