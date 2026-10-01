"Новости дня": в России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы

В России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Она является одной из самых распространенных в стране. Препарат разработали в Институте иммунологии ФМБА России.

Летом он прошел третью фазу клинических испытаний и показал свою безопасность и хорошую переносимость. Новая вакцина подходит не только для профилактики аллергии на пыльцу березы, но и для борьбы с перекрестной пищевой аллергией. Например, на яблоки, морковь, орехи и косточковые фрукты, которые часто вызывают реакцию у людей с аллергией на березу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.