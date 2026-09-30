"Новости дня": осеннее меню представили в кафе московских ярмарок

На московских ярмарках стартовал осенний гастрономический сезон. В кафе подготовили специальное меню с блюдами из сезонных продуктов и пряными напитками.

В районе Косино-Ухтомский посетителям предложат авторские блины с лесными грибами, запеченной тыквой и печеным яблоком. В Черемушках можно попробовать крем-суп из тыквы, шаурму с куриным жюльеном и салаты с инжиром или опятами.

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