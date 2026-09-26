"Новости дня": в Зеленограде начали строить дорогу между Крюково и Силино

В Зеленограде начали строить четырехполосную дорогу, которая соединит районы Крюково и Силино. Трасса пройдет под железнодорожными путями от пересечения улиц Александровки и Михайловки до улицы Алабушевской, что позволит жителям быстрее добираться из одного района в другой. Сейчас эти участки разделены, и путь занимает много времени через Панфиловский проспект.

Минфин представил проект бюджета на 2027 год, в котором заложена двойная индексация страховых пенсий. С 1 февраля выплаты повысят на 6,8%, что перекроет инфляцию за прошлый год, а с 1 апреля страховую часть увеличат еще на 3,3% вслед за ростом зарплат.

В районе Щукино появилась новая улица – Академика Зильбера, названная в честь выдающегося советского микробиолога и создателя отечественной школы вирусологии. Лев Зильбер руководил ликвидацией вспышек чумы, тифа и оспы, а его Дальневосточная экспедиция впервые расшифровала природу клещевого энцефалита.

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