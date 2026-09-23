"Новости дня": разработку вакцины против клещевого энцефалита начали в России

Ученые Центра имени Гамалеи в Москве начали разработку вакцины против клещевого энцефалита. Препарат создают на основе генетической инструкции, которую упаковывают в микроскопические жировые частицы для доставки в клетки организма.

В ходе лабораторных исследований специалисты проверили разные образцы вакцины. Наиболее эффективным оказался вариант на основе штамма "Красный Яр 8" из Иркутской области. Первые эксперименты проводят на мышах.

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