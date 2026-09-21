"Новости дня": улицу Академика Черенкова продлили в Троицке

Улицу Академика Черенкова продлили в районе Троицк. Жителям стало удобнее выезжать на Калужское шоссе. На новом участке сделали четыре полосы движения, там будет ходить общественный транспорт.

Всего по проекту построили и реконструировали около 2 километров дорог. Появился съезд на улицу Академика Дыхне, который позволит жителям подъезжать к крупным магазинам. В следующем году планируют соединить с Калужским шоссе Октябрьский проспект.

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